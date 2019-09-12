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Освещение объезда Павловска в Воронежской области обойдется в 790 млн рублей

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В Воронежской области продолжается строительство участка трассы М-4, который пойдет в обход города Павловск и села Лосево. Госкомпания «Российские автодороги» объявила тендер на освещение дороги с максимальной ценой контракта в 790,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, на объездной дороге установят 5 тыс. светильников и 72 км линий электроснабжения. Подрядчик должен будет завершить работы до 31 марта 2020 года. Итоги конкурса подведут 7 октября, уточняет ИА «Абирег».

Строительство 85-километрового участка трассы стартовало в 2018 году. Предполагается, что он должен избавить автомобилистов от пробок в южном направлении.

Благодаря дополнительному финансированию в 1 млрд рублей изменился план работ, а срок завершения строительства сдвинулся с декабря 2021 года на декабрь 2019 года. Согласно проекту, ширина проезжей части составит 7,5 м.

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