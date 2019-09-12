Загрязнение воздуха фенолом зафиксировали в Рязани

В воздухе Рязани обнаружили повышенное содержание фенола. Это данные Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, уровень ПДК фенола был превышен более чем в два раза в период с 9 по 11 сентября в Железнодорожном районе. В Октябрьском районе он превышал норму в 2,5 раза.

Как отмечает РИА «7 новостей», фенол ядовит, его класс опасности II. При вдыхание происходит нарушение функций нервной системы. Раздражаются слизистые оболочки глаз, дыхательные пути, кожа, возможны химические ожоги.