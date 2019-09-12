Путин оценил вероятность прихода слюнтяя к власти в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слюнтяй не сможет возглавить российское государство. Об этом он сказал в четверг, 12 сентября, на встрече с ополченцами в Дагестане, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства», — цитирует президента «РИА Новости».

Путин также добавил, что силы и мужество главе государства дают люди.

Также президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Таким образом российский лидер исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад.

Путин занял должность главы государства в 2000 году. По истечении двух президентских сроков он возглавил правительство России. Затем, в 2012 году, он вновь был избран президентом. На выборах 2018 года Путин также одержал победу.

В июне 2019 года, говоря о своем преемнике, Путин заявил, что данное решение должно быть принято гражданами России.