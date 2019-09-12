Интернат под Орлом вновь проверяют из-за брошенного на полу инвалида

Очередную проверку проводит СКР Орловской области в Болховском доме-интернате. На этот раз решили привлечь специалистов контрольно-надзорных органов региона.

Следователи намерены дать оценку соблюдению прав и законных интересов инвалидов и престарелых, которые живут в этом учреждении. Кроме того, они проверят, как в интернате исполняются законодательство о социальном обслуживании, санитарно-эпидемиологическое законодательство, требования пожарной безопасности, сообщает InfoOrel.ru.

Следственные действия в доме-интернате начались после публикации кадров, на которых показано, как пожилой мужчина лежит на полу медучреждения. Позже выяснилось, что в это время в интернате травили тараканов.