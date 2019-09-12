В Европейском космическом агентстве рассказали, что в сторону Земли летит почти 900 астероидов. Паниковать не стоит, космические тела обрушатся не одновременно. Астероиды в разное время будут подходить к нашей планете в течение 100 лет. Некоторые объекты так велики, что могут разрушить целые города.