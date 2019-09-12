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Новый асфальт срезают на Первомайском мосту в Брянске

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С Первомайского моста в Бежицком районе Брянска срезают свежий асфальт. Это покрытие дорожники торопились уложить к юбилею региона.

Очевидцы сообщают о начавшихся работах в социальных сетях. Техника заняла всю левую полосу движения в сторону Советского района, сообщает NASHBRYANSK.RU. О причинах уборки асфальта власти не информируют. Не исключено, что приемочной комиссии или проверяющему органу не понравилось качество нового покрытия.

Построенный в 2017 году Первомайский мост через реку Десну связывает Советский и Бежицкий районы Брянска. Напомним, в сентябре прошлого года переправа оказалась под угрозой обрушения. Во время сильных дождей смыло противопаводковое укрепление, качество подъездных путей к мосту сильно ухудшилось.

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