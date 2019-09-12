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Тотальный экзамен устроили для таксистов Ставрополя

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В Ставрополе для таксистов устроили экзамен на знание правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД собрали около 100 водителей. Им сначала показали ролики на тему безопасности дорожного движения, а затем устроили тест.

За порядком во время сдачи следили инспекторы регистрационно-экзаменационного отдела городской ГИБДД. После окончания тотальной проверки водители пообещали инспекторам сообщать о пьяных водителях на дороге.

NewsTracker отмечает, что подобный массовый экзамен проводили в Ставрополе впервые. Теперь проверка ждет водителей пассажирского транспорта.

В августе сообщалось, что в Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не смогла доплатить три рубля за проезд.

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