Тотальный экзамен устроили для таксистов Ставрополя

В Ставрополе для таксистов устроили экзамен на знание правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД собрали около 100 водителей. Им сначала показали ролики на тему безопасности дорожного движения, а затем устроили тест.

За порядком во время сдачи следили инспекторы регистрационно-экзаменационного отдела городской ГИБДД. После окончания тотальной проверки водители пообещали инспекторам сообщать о пьяных водителях на дороге.

NewsTracker отмечает, что подобный массовый экзамен проводили в Ставрополе впервые. Теперь проверка ждет водителей пассажирского транспорта.

В августе сообщалось, что в Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не смогла доплатить три рубля за проезд.