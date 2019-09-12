В Мурманске отловят 600 бездомных животных до зимы

В Мурманске определили исполнителя по отлову бездомных животных на территории города. Им стало ММБУ «Центр временного содержания животных». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно контракту, до 30 ноября 2019 учреждение должно отловить 600 животных. Стоимость услуг оценили в 5,29 млн рублей, уточняет ИА «Би-порт».

Предприятие берет на себя ответственность по содержанию этих животных, вакцинации, стерилизации, лечению, маркировке или умерщвлению.

В августе правительство Мурманской области утвердило порядок по обращению с безнадзорными животными. Документ вводит новые правила по отлову питомцев и передаче в приют, а также по содержанию в учреждении и оказанию ветеринарной помощи.