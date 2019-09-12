БКИ будут получать сведения о доходах россиян

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян. Организации будут вместо банков рассчитывать долговую нагрузку клиентов. Бюро будут получать сведения из налоговой и ПФР без согласия заёмщика. Юристы поддержали: такая информация к персональным данным якобы не относится.