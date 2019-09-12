Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Севастополя

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата законодательного собрания Севастополя в пользу Артема Гордиенко, занимающего четвертую строчку в городском списке кандидатов в депутаты заксобрания.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение городской избирательной комиссии. Гордиенко окончил академию Министерства внутренних дел в 2008 году и работает в настоящее время помощником депутата Госдумы Павла Шперова по работе в Севастополю.

Всего ЛДПР получила по итогам выборов в заксобрание Севастополя три мандата. Вторую строчку партийного списка занимает руководитель регионального отделения, депутат заксобрания первого созыва Илья Журавлев, третьим стал руководитель группы по сбору исходных данных для строительства ООО «Севагротранс» Андрей Куринов.

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов, 16 выбирают по партийным спискам, а 8 — по одномандатным округам.

10 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нового созыва госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Среди них в том числе действующий крымский глава Сергей Аксенов. Также в представлении указаны Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).