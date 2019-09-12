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Крымский астроном рассказал об открытии межзвездной кометы

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Фото: Observacion de cometas de la Llada/rastreadoresdecometas.wordpress.com
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Астроном из Крыма, Геннадий Борисов, обнаруживший первую в истории межзвездную комету, рассказал о подробностях своего открытия. Об этом 12 сентября сообщает «Газета.ru».

В интервью изданию Борисов заявил, что сам он позиционирует себя как любитель, а наблюдения проводит только на самостоятельно сделанных телескопах. По словам астронома, полгода назад он создал телескоп крупнее предыдущих и в середине августа открыл марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), а в конце месяца он уже смог разглядеть комету.

«То, что она оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом», — добавил Борисов.

Астроном-любитель также заявил, что, судя по наблюдениям, открытая им комета под названием C/2019 Q4 (Borisov) довольно крупная. Это означает, что объект будет доступен для исследований, как минимум на протяжении года.

12 сентября стало известно, что инженер первой категории, сотрудник Крымской астрономической станции МГУ, открыл первую межзвездную комету. Его находке присвоили имя на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза. Ранее межзвездные кометы никогда не обнаруживались.

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