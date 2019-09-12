ЕС продлил действие индивидуальных санкций против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщил Совет ЕС, передает ТАСС.

Действие пакета ограничений продлено на полгода, до 15 марта, пишет «Газета.ру». Под него попали 170 физических и 44 юридических лица России и Украины.

Санкции подразумевают замораживание активов и ограничение поездок в страны Евросоюза.

«Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости», — говорится в распространенном Советом ЕС коммюнике.

ЕС согласовал продление пакета санкций 4 сентября. Тогда сообщалось, что решение вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.