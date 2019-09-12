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Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА

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Фото: Global Look Press/Kolya_ideolog/twitter.com
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Итальянская полиция в четверг, 12 сентября, провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика», на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.

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В отношении четырех фигурантов применены меры пресечения, о характере которых будет сообщено позднее, сообщили в пресс-службе полицейского управления Рима, передает «РИА Новости».

Отмечается, что подозреваемые являются сотрудниками муниципальной транспортной компании Atac и римского метро. Им вменяются мошенничество с госзакупками и причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, пишет «Газета.ру».

Как сообщили в полиции, операция «позволила пролить свет на причины обрушения эскалатора» на станции «Репубблика». Кроме того, расследование прокуратуры касается инцидента на соседней станции римского метрополитена «Барберини», где в марте этого года также произошла поломка эскалатора.

23 октября 2018 года, в день матча группового этапа Лиги чемпионов между футбольными клубами «Рома» и ЦСКА в Риме в метрополитене произошло ЧП с участием российских болельщиков. На станции «Репубблика» обрушился эскалатор, пострадало до 30 человек, включая болельщиков российского клуба.

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