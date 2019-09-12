Бетонирование ВПП началось в аэропорту Тобольска

В Тобольске Тюменской области строители аэропорта приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 2,4 км. Воздушная гавань сможет принимать самолеты Boeing 737–800, Ту -204/214 и Airbus A 321, рассказали в городской администрации.

ВПП делают по специальной технологии. Основание полосы состоит из геотекстиля, изготовленного из полипропилена. Данный материал хорошо отводит воду, отмечает портал «Наш город». Над ним будет 2,2 м песчаной смеси, сверху — 40 см щебня, а уже над ним бетон.

Продолжаются работы по проектированию тобольского аэровокзала. Объект планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. Генеральным проектировщиком новой воздушной гавани выступил институт «Аэропроект», который участвовал в подготовке строительства аэропортов в Москве, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах.