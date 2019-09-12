Трансграничный марафон по скандинавской борьбе пройдет в Благовещенске

Российско-китайский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг во имя дружбы» пройдет в Благовещенске и Хэйхэ. Участники с обоих берегов Амура 14 сентября пройдут 11 км.

Медали вручат 50 спортсменам, которые первыми доберутся до финиша, передает asn24.ru. Для гостей трансграничного марафона будут организованы фитнес-разминка, показательные выступления сальсейшен и мастер-класс от тренера по скандинавской ходьбе.

Напомним, в Железноводске Ставропольского края 28 сентября состоится забег Ferrum-Runman. Спринтерам предстоит преодолеть расстояние 1720 м по Каскадной лестнице.