В Госдуме уточнили права работников на больничный

Депутат Госдумы Олег Шеин призвал россиян не переносить болезни на ногах и не бояться уходить на больничный. По его словам, деньги обязательно выплатят, сообщает 12 сентября пресс-служба нижней палаты парламента.

На больничный лист граждане претендуют не только при болезни или травме. Больничный можно оформить в случае долечивания работника в санаторно-курортном учреждении или протезирования в стационаре.

Если заболел член семьи, за которым необходим уход, также можно оформить больничный. Кроме того, он предусмотрен на случай беременности или карантина.

Первые три дня больничного оплатят из средств работодателя (страхователя). Последующие дни оплатит Фонд социального страхования России.

В случае ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования, долечивания в санатории пособие выплатят за счет средств ФСС с первого дня.

Сколько заплатят?

Размер выплат по больничному зависит от стажа и среднего заработка, отметил парламентарий.

Если стаж составил менее пяти лет, то выплаты составят 60% среднего заработка. Стаж от пяти до восьми лет позволит рассчитывать на 80% среднего заработка. Отработав более восьми лет, работник получит 100% среднего заработка на больничном.

Стаж высчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам или сведениям о перечисленной заработной плате из ПФР.

Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя.

Бывают ситуации, когда работник за два предыдущих года не имел заработка или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда. В этом случае пособие рассчитывается из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее 12 сентября стало известно, что Минтруд России установил МРОТ в 2020 году на уровне 12 130 рублей. Законопроект 12 сентября рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).