Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики на днях выпустило доклад, согласно которому ВВП страны увеличился на 6,3% и в годовом исчислении составил 450,933 млрд юаней. Таким образом, можно сказать: экономическая деятельность страны по-прежнему находится в приемлемых пределах и продолжает стабильно, устойчиво и прогрессивно развиваться.

В сложной международной и внутренней обстановке достичь такого результата было нелегко. Недавно на симпозиуме, организованном центром исследований развития Госсовета, эксперты и учёные определили тенденции развития экономики Китая.

Директор Исследовательского института рыночной экономики Национального исследовательского центра Ван Вэй характеризовал экономическую деятельность страны: «Стабильность — в скорости, продвижение — в улучшении качества». По его словам, внутреннее и внешнее экономическое развитие Китая в 2019 году претерпело много изменений, связанных с усилением давления на экономику страны.

— Центральный комитет партии и Госсовет не только начали серию гибких и умеренных контрцикличес­ких мер по регулированию, но также уделяли больше внимания содействию реформам и инновациям. За счёт усиления открытости и улучшения деловой среды компании помогали росту экономики, который находится сейчас на отметке 6,3%, что обеспечивает большую поддержку стабильному развитию мировой экономики. «Стабильность — в скорости», а это залог устойчивого экономичес­кого развития Китая, сказал Ван Вэй.

На базе стабильно растущего ВВП улучшается и качество экономичес­кой деятельности. Главным образом, по мнению Ван Вэя, это отражается в постоянно прогрессирующей экономической реструктуризации, высоких темпах инновационного развития, реформах и расширении открытости, улучшающей потенциал устойчивого развития.

Статистика показывает: потреб­ление по-прежнему является важной движущей силой экономического роста. В первом полугодии 2019 года расходы на душу населения среди жителей страны составили 10,330 тыс. юаней (или 95,449 тыс. руб­лей при курсе 9,24 руб­ля за один юань), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. После вычета фактора роста цен фактическое увеличение сос­тавило 5,2%, при этом расходы на потребление сельских жителей росли быстрее, чем у городских.

Структура потребления продолжала оптимизироваться и модернизироваться, а доля потребления услуг в расходах домашних хозяйств составила 49,4%, увеличившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

— Потребление городских и сельских жителей связано не только с расширением масштабов, но, что более важно, со структурной модернизацией. Продолжающий неуклонно расти потребительский спрос стал главной движущей силой экономики Китая в течение пяти лет подряд. Темпы роста потреб­ления и рост ВВП в первой половине года достигли 60,1%, что стало основой экономической стабилизации, — пояснил директор Исследовательского института рыночной экономики.

Трудно поддерживать стабильность общей экономической ситуации в Китае на фоне экономического спада в других странах мира, считает директор департамента макроэкономических исследований Национального исследовательского центра Чэнь Чаншэн.

— Характеристики экономической деятельности в первой половине года были «трудноустойчивыми». «Стабильность» отражается в задачах макроконтроля, включая рост цен, занятость и платёжеспособность, всё в относительно разумном диапазоне, подчеркнул Чэнь Чаншэн.

Эксперт убеждён: в этом году реализация политики снижения налогов и пошлин принесла отличные результаты и повысила доверие предприятий и рынка. Согласно опроснику Национального исследовательского центра, средняя налоговая ставка для 20 тыс. малых и микропредприятий упала на 13,5%, а 93% из 5 тыс. крупных и средних предприятий указали: налоговая нагрузка значительно снизилась.

Масштабное уменьшение налогов позволило понизить нагрузку на предприятия почти на 2 трлн юаней.

В первом полугодии совокупные темпы роста налоговых поступлений по стране упали на 13,5% по сравнению с 2018 годом.

Реализация политики снижения налогов и пошлин сыграла важную роль в уменьшении давления на экономику и содействовала её бесперебойному функционированию.

Статистика показывает: в первой половине 2019 года инвестиции в основной капитал в стране неуклонно росли, достигнув 299 млрд юаней и увеличившись на 5,8%. Темпы роста частных инвестиций стабилизировались и восстановились. Выросли финансовые вложения в такие отрасли, как инфраструктура и потребительский рынок, а новые инвестиции в трансформацию и модернизацию производств, а также в высокие технологии продолжают набирать силу.

Темпы инвестирования в этом году стабилизировались, отмечает исследователь из Научно-исследовательского института Сюй Чжаоюань. По его данным, обрабатывающая промышленность в первом полугодии восстановила уровень инвестиций за два месяца, а инвестиции в инфраструктуру в первой половине года увеличились на 4,1%,

— Теперь предстоит добиться стабильности инвестиций и предотвращения рисков, а это одинаково сложно, — считает Сюй Чжаоюань.

По его прогнозам, во второй половине года объём инвестиций в производство и инфраструктуру покажет стабильный рост в связи со снижением налогов и сборов и оптимизацией бизнес-среды.

В настоящее время внутренняя и международная экономическая ситуация всё ещё остаётся сложной, глобальный экономический рост замедлился, внешняя нестабильность и факторы неопределённости возросли.

— В первой половине года экономика Китая неуклонно улучшалась, и это ещё более усилило высококачественное развитие, — отметил директор Исследовательского института рыночной экономики Ван Вэй.

Он убеждён: во второй половине года необходимо продолжить реализацию стратегии развития, учитывая внутреннюю и международную ситуацию.

— Содействие реструктуризации промышленности, инновациям, усиление инвестиций в инновационные сферы и поддержка фондов технологических преобразований, реформы, ориентированные на открытость внешнему миру, — всё это будет стимулировать качество развития экономики, — заключил Ван Вэй.

А директор департамента макро­экономических исследований Национального исследовательского центра Чэнь Чаншэн полагает: экономика Китая по-прежнему будет сталкиваться с такими трудностями, как ослабление внутреннего и внешнего спроса из-за продолжающегося глобального экономического спада.

— Пока это происходит, мы не будем расслабляться, а продолжим структурные реформы, «консолидацию, укрепление, расширение и плавное принятие» стратегии развития, удовлетворяющей стабильный общий спрос на запуск микропредприятий. Всё это поможет выдержать давление на экономику и достичь ожидаемой цели экономического роста на весь год, — резюмировал эксперт.