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Поддоны загорелись на площади 1,8 тыс. кв. м в Краснодарском крае

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Фото: РЕН ТВ
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Деревянные поддоны загорелись на складе в краснодарском поселке Индустриальный, огнем охвачены около 1 тыс. кв. м, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

«Площадь горения деревянных поддонов на открытой территории складского помещения составляет около 1,8 тыс. кв. м», — цитирует «РИА Новости» представителя МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время борьбу с огнем ведут 55 человек и 21 единица техники. Пожар удалось локализовать, уточняет RT.

11 сентября несколько взрывов прогремело на складах минобороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Никто не пострадал.

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