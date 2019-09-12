Поддоны загорелись на площади 1,8 тыс. кв. м в Краснодарском крае

Деревянные поддоны загорелись на складе в краснодарском поселке Индустриальный, огнем охвачены около 1 тыс. кв. м, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

«Площадь горения деревянных поддонов на открытой территории складского помещения составляет около 1,8 тыс. кв. м», — цитирует «РИА Новости» представителя МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время борьбу с огнем ведут 55 человек и 21 единица техники. Пожар удалось локализовать, уточняет RT.

11 сентября несколько взрывов прогремело на складах минобороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Никто не пострадал.