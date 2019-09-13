В этом году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет со дня установления китайско-российских дипломатических отношений. Именно Советский Союз стал первой страной, которая признала и установила дипломатические отношения с Новым Китаем. За эти годы отношения между странами выдержали суровые испытания в постоянно меняющейся международной обстановке, продемонстрировав высокую жизнеспособность и широкие перспективы развития.

Страны прошли путь от создания «Стратегического партнерства Китая и России в XXI веке», основанного на «равноправной взаимной поддержке, нацеленной на процветание российско-китайского комплексного стратегического сотрудничества поколений», до «нового китайско-российского соглашения о дальнейшем углублении отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

Отношения между двумя государствами стали единственным в мире диа­логом без конфронтации. Это новый тип партнёрства, непохожий на классические образцы междержавных отношений.

Политическое взаимное доверие нерушимо

Говоря о китайско-российских отношениях, президент Си Цзиньпин отметил: «Мы должны беречь своё драгоценное взаимное доверие так же бережно, как свои собственные глаза».

Исторический опыт подсказывает нам, что не может быть никаких других вариантов, кроме развития долгосрочных добрососедских и дружественных отношений между Китаем и Россией.

В 2001 году страны подписали Китайско-российский добрососедский договор о дружбе и сотрудничестве, скрепив «дружбу на века, никогда не становясь врагами» юридически. В договоре подчёркнута уникальная природа китайско-российских отношений — неприсоединение, отсутствие конфронтации и ненападение на третьи страны.

За эти годы две страны всегда придерживались четырёх важных консенсусов взаимной поддержки, которые заключаются в сохранении суверенитета, обеспечении основных интересов, таких как безопасность и территориальная целостность, поддержке путей развития в соответствии с национальными интересами, а также помощи в ведении дел.

Прагматичное сотрудничество на благо народа

Китай и Россия живут бок о бок и имеют большой потенциал для сотрудничества. Долгое время обе стороны всегда действовали по принципу прогрессивного делового сотрудничества, основанного на «новаторстве и взаимной выгоде».

В 2018 году объём двусторонней торговли впервые превысил $100 млрд, и темпы роста сохраняются. Построение инициатив «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза продолжает развиваться. Обе стороны вышли на путь масштабного сотрудничества в таких важных областях, как энергетика, ядерная энергетика, аэрокосмическая область и др.

А проекты — китайско-российский трансграничный железнодорожный мост, дорожные мосты и газопроводы — близки к завершению. Обе стороны также постоянно изучают новые точки роста в области цифровой экономики, сельского хозяйства и технологических инноваций, добиваются в них более тесной интеграции интересов, чтобы затем два народа могли разделить плоды совместного сотрудничества.

Культурные обмены сближают

И Китай, и Россия имеют богатую историю, великолепную культуру, что является основой для культурного обмена. В последние годы обе стороны успешно провели мероприятия на национальном уровне, такие как «Национальный год», «Год языка», «Год туризма», «Год дружественного обмена для молодёжи», «Год обмена СМИ» и «Год местного сотрудничества и обмена», а также «Фестиваль культуры», «Фестиваль искусств» и «Неделя кино».

Социальный фундамент дружбы с обеих сторон становится всё прочнее, 140 округов и городов Китая обрели побратимов в России. До 3 млн в 2018 году увеличилось количество туристов, посещающих страны. А общее число студентов и учащихся по обмену приближается к отметке 100 тыс. человек.

Стратегическое сотрудничество перспективно

Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными державами с международным влиянием. Они поддерживают международный порядок и систему, основанную на целях и принципах устава ООН, выступают за демократизацию международных отношений и защищают мировую справедливость.

Участие обеих стран в политических консультациях по таким острым вопросам, как ситуация на Корейском полуострове, ядерная проблема Ирана, ситуация в Сирии, а также выступ­ление против двойных стандартов и применения силы, сыграло позитивную роль в поддержании регионального мира и международной стратегической стабильности.

В международной торговле Китай и Россия решительно выступают против односторонности и доминирования, твёрдо защищают экономику открытого мира, работают вместе для решения глобальных проблем, чтобы построить сообщество единой судьбы человечества.

70 лет — важный этап и новая отправная точка

Президент Си Цзиньпин и президент Путин в июне этого года повысили статус отношений между двумя странами до «новой эры всестороннего стратегического партнёрства и сотрудничества между Китаем и Россией», выведя их на новый уровень развития. Китайское посольство в России вместе с российской стороной старательно реализует важный консенсус, достигнутый двумя президентами, и претворяет в жизнь новую эру китайско-российского всестороннего стратегического парт­нёрства.