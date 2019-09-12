Центральную детскую библиотеку Братска модернизируют

В Братске (Иркутская область) будет модернизирована центральная детская библиотека им. Юрия Черных. Она стала победительницей федерального конкурса на создание модельных библиотек, рассказал депутат Госдумы РФ, координатор нацпроекта «Культура» в Иркутской области Андрей Чернышев.

По его словам, в 2020 году в рамках нацпроекта учреждению направят межбюджетный трансфер в размере 5 млн рублей. На них обновят и дополнят книжный фонд библиотеки, приобретут мебель и технику, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу фонда «Сибирский характер».

Андрей Чернышев отмечает, что таким образом в городе появится самая современная библиотека.

Создание модельных библиотек предусмотрено нацпроектом «Культура». Деятельность учреждений модернизируют и внедряют в них эффективные модели управления, которые призваны повысить качество обслуживания.