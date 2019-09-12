В Москве пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу подпольной оружейной мастерской в Москве. Об этом в четверг, 12 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

В ведомстве рассказали, что в ходе спецоперации, направленной на отработку сведений о существовании незаконной мастерской по изготовлению и кастомизации огнестрельного оружия и боеприпасов, был задержан 31-летний москвич, подозреваемый в хранении арсенала оружия и боеприпасов.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли в одной из квартир на улице Борисовские Пруды предметы, похожие на автомат АКС-74У, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 кг, запалы гранат в количестве 115 штук, 315 пуль, 140 гильз.

Арсенал был направлен на экспертизу. 24 изъятых патрона оказались винтовочными с трассирующей пулей, еще пять — спортивно-охотничьими кольцевого воспламенения, и пять — мелкокалиберными. Все они являются штатными боеприпасами для различного огнестрельного оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, отмечает «Москва 24».

В июне арсенал оружия и более 1 тыс. патронов нашли у жителя Московской области.