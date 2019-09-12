Закрытые контейнерные площадки обустроят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске планируют обустроить 114 контейнерных мусорных площадок закрытого типа. На эти цели в бюджете предусмотрено 29,8 млн рублей.

В городе установят 104 площадки на три переносных евроконтейнера со съемной крышей и 10 непереносных — на четыре евроконтейнера. Согласно проекту, на каждой площадке будет предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора, пишет ИА SakhalinMedia.

Выбранный подрядчик устроит бетонное основание, ограждение, съемную крышу. Действующие площадки будут демонтированы и сданы в металлолом.

Аукцион на обустройство объявил департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска. Исполнителя планируют выбрать 19 сентября. Он должен будет провести работы в течение 60 дней с даты подписания контракта.