Прямой эфир

Закрытые контейнерные площадки обустроят в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске планируют обустроить 114 контейнерных мусорных площадок закрытого типа. На эти цели в бюджете предусмотрено 29,8 млн рублей.

В городе установят 104 площадки на три переносных евроконтейнера со съемной крышей и 10 непереносных — на четыре евроконтейнера. Согласно проекту, на каждой площадке будет предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора, пишет ИА SakhalinMedia.

Выбранный подрядчик устроит бетонное основание, ограждение, съемную крышу. Действующие площадки будут демонтированы и сданы в металлолом.

Аукцион на обустройство объявил департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска. Исполнителя планируют выбрать 19 сентября. Он должен будет провести работы в течение 60 дней с даты подписания контракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Построенную в 1962 году школу отремонтируют в Южно-Сахалинске
Улицу построят в Южно-Сахалинске за 340 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019