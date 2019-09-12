Аграрии Красноярского края намолотили первый миллион тонн зерна

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Аграрии уже намолотили первый миллион тонн зерна, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли края.

По состоянию на 12 сентября, с площади в 390 тыс. га собрано свыше 1 млн т зерна, что составляет 42,5% от запланированного объема. Средняя урожайность достигает 26,9 ц/га, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В министерстве отметили, что уборка зерновых и зернобобовых проходит в хорошем темпе, несмотря на дождливую погоду и местами мокрый снег. Лидерами по урожайности стали Пировский, Рыбынский, Ужурский, Каратузский и Большемуртинский районы.

В 2018 году в это время аграрии собрали 858 тыс. т зерна с 360 тыс. га, что составляло 37,5% от плана. Средняя урожайность достигала 23,8 ц/га.