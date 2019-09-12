В России снизились цены на авиабилеты

Авиабилеты на сентябрь подешевели на 13%, а на октябрь — на 22%. Выгоднее всего лететь в Томск, Петрозаводск и Челябинск. Гораздо доступнее стали и билеты до Санкт-Петербурга. Цены на зарубежные перелеты по сравнению с августом упали примерно на 15%. Осенью стоит обратить внимание на рейсы в Словакию, Марокко, США и Грецию.