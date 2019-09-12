Торги по ремонту сельских дорог Удмуртии будут проводить зимой

Уже зимой в 2020 году власти Удмуртии проведут торги по реконструкции непроезжих дорог республики. Это будет сделано для того, чтобы подрядчики как можно раньше приступили к работам.

Речь идет о заготовке материалов и покупке железобетонных изделий, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, чьи слова приводит ИА «Сусанин». В ведомстве полагают, что, если позволит погода, уже в мае может начаться процесс реконструкции.

Агентство напоминает, что в 2019 году из-за дождей сроки сдачи объектов в республике были сдвинуты почти на 2 месяца. Самыми проблемными стали участки дорог Балезино–Сергино и Воегурт–Пибаньшур, ремонт которых начался совсем недавно. Не исключено, что закончить ремонт к началу следующего года не успеют.