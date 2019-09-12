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Врачи в Омской области отправили домой ветерана с двумя переломами

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Следственный комитет Омской области проверит обстоятельства инцидента в Калачинской центральной районной больнице. Ее сотрудники в апреле отправили домой ветерана Великой Отечественной войны, посчитав перелом бедра несерьезной травмой.

Медики лишь наложили на место травмы твердую повязку, сообщает ИА «Город55». Несколько месяцев ветеран ждала выздоровления. В другой больнице выяснилось, что у пенсионерки перелом бедренной кости, а также есть еще один перелом, который врачи Калачинской ЦРБ по какой-то причине диагностировать не смогли.

В апреле ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов скончался на лавочке возле Кизильской районной больницы в Челябинской области. 95-летнему пенсионеру из поселка Сыртинский стало плохо, и его отвезли в районное медучреждение. Однако там заявили, что мест нет.

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