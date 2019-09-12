Мамонову в четверг предстоит тройное шунтирование

Российскому рок-музыканту и актеру Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, сделают тройное шунтирование, его готовят к операции, сообщила супруга артиста Ольга.

«Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят», — цитирует ее «РИА Новости».

68-летнего Петра Мамонова госпитализировали 24 августа. Обследование показало, что музыкант перенес обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию. 2 сентября артиста выписали из больницы до следующей операции.

Мамонов — основатель и лидер группы «Звуки Му», музыкант снялся в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров» Павла Лунгина.