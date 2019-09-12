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Проект из Татарстана завоевал премию Ага Хана в области архитектуры

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В Казани 13 сентября состоится церемония награждения победителей премии Ага Хана в области архитектуры. Она пройдет в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На церемонии ожидается принц Карим Ага Хан IV. Победители разделят между собой призовой фонд в $1 млн.

Как уточняет ИА «Татар-информ», лауреатом премии стала программа развития общественных пространств Татарстана. Это единственный российский проект, который вышел в финал премии за 42 года существования конкурса.

Также среди победителей — проект по возрождению города Мухаррака, Палестинский музей, образовательный проект Arcadia, учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа и экосистемный парк Wasit.

Всего в конкурсе принимали участие 380 проектов из 39 стран. В финале оказались 20 проектов из 16 стран.

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