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Участки 69 дорог Ленинградской области отремонтируют за 1 млрд рублей

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В Ленинградской области приступили к ремонту участков дорог, которые задействованы при строительстве трассы М11 Москва–Санкт-Петербург. Общая стоимость работ — более 1 млрд рублей.

Часть отремонтируют по заказу генподрядчика, компании ICA под контролем ГКУ «Ленавтодор». Остальные участки – в рамках соглашения между правительством Ленинградской области и ООО «Газпром-инвест».

Техника уже прибыла в Тосненский район. Там должны привести в порядок трассу Любань–Заволжье–Коркино. До октября должны завершить ремонт участков региональных трасс Павлово–Мга–Любань–Оредеж–Луга, подъезд к поселку Федоровское и участок Павловск – Косые Мосты, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное правительство.

3 сентября было открыто движение по новому участку скоростной трассы М11 в Ленинградской и Новгородской областях.

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