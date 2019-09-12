Пресс-конференция форума БИОТЕХМЕД-2019. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 12 сентября, проходит анонсирующая пресс-конференция форума БИОТЕХМЕД-2019.
В мероприятии участвуют:
- Олег Евтушенко, исполнительный директор госкорпорации «Ростех»;
- Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ;
- Ольга Собченко , исполнительный директор форума БИОТЕХМЕД;
- Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации.
IV Ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД состоится в Геленджике 16–17 сентября 2019 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером форума выступит АО «Национальная иммунобиологическая компания». Генеральный партнер форума — Российский экспортный центр.