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Порядка 300 кг сыра и более 600 яиц сожгли в Ростовской области

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Крупная партия некачественного сыра уничтожена в Сальском районе Ростовской области. Ее обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время рейда. Они остановили для проверки автомобиль с продукцией.

Внутри было 300 кг брынзы и 660 яиц. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы. Маркировки на продуктах также не было.

По словам владельца груза, он закупал товар у частных лиц в Калмыкии, оформлял документы в Сальском районе, а затем продавал сыр и яйца в Ростове-на-Дону на Нахичеванском рынке.

Товар сожгли в тот же день. В отношении его владельца возбуждено административное дело, сообщает RostovGazeta.

3 сентября сообщалось, что Роспотребнадзор выявил в бахчевых культурах нового урожая, которые продаются в московских магазинах, превышение норм ряда микроэлементов. Исследовались в том числе и дыни сорта «Гуляби», выращенные в Ростовской области.

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