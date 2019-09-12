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Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии преступников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полицейские задержали в Астраханской области трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

По данным ведомства, около 4:00 на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань сотрудник ДПС подал сигнал об остановке автомобилю Chevrolet Niva без номеров. Однако водитель проигнорировал требование полицейского, продолжив движение. Нарушитель попытался скрыться в жилом секторе села Линейное, но через несколько минут сотрудники патрульной службы блокировали машину.

«Водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования, за что впоследствии был привлечен к административной ответственности. Характерный запах алкоголя исходил и от двух пассажиров», — говорится в сообщении. Также уточняется, что нарушители не имели при себе документов.

После установления личностей трех мужчин выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области , а также житель Краснодарского края.

Оказалось, что нарушители отбывали наказание в одной из колоний Калмыкии. Они были осуждены за кражу, грабеж и разбой. Сбежав из учреждения, все трое направились в Астрахань. Злоумышленники позже пояснили, что хотели принять участие в праздновании Дня города в Астрахани, заявили в пресс-службе. Когда именно был совершен побег, в ведомстве не уточнили.

Впоследствии осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии.

25 августа заключенный, осужденный за убийство, сбежал из колонии города Новочеркасска в Ростовской области. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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