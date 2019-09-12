Власти Нижнего Тагила решили помочь бездомному шахматисту

Мэрия Нижнего Тагила решила помочь 77-летнему бездомному шахматисту Вячеславу Гузу. Сейчас он живет на железнодорожном вокзале.

Городское управление социальной политики направило запрос в Центр социального обслуживания населения Ленинского района, чтобы решить, какую помощь лучше всего организовать пожилому мужчине. Его включили в список попавших в трудную ситуацию.

Как заявила ИА ТагилСити.Ру директор Центра Светлана Власова, 10 сентября с Гузом встретился социальный работник, он начал оформлять необходимые документы для заселение в общежитие, постановку на учет о необходимости жилья. Скоро он пройдет медицинский осмотр.

Между тем, по словам самого Гуза, ему предлагали помочь с переездом в пансионат или дом престарелых, но он предпочел остаться в городе. Дело в том, что мужчина периодически участвует в шахматных турнирах, которые чаще всего проводятся в центре.

Ранее агентство сообщало, что Гуз с 2018 года вынужден жить на вокзале, но, несмотря на свой образ жизни, занимает призовые места на городских турнирах по шахматам.