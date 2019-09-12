Магаданские агрономы вывели хладоустойчивый сорт картофеля

Ученым-агрономам из Магаданского НИИ сельского хозяйства удалось вывести новые сорта картофеля – хладоустойчивый и урожайный. Они трудились над этим в течение 15 лет.

Как объяснил директор НИИ Виктор Кордабовский, чьи слова приводит ИА MagadanMedia, Колыма является одновременно и зоной рискованного земледелия, и идеальным местом для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля. Дело в том, что из-за вечной мерзлоты вирусы здесь не приживаются.

Эти сорта уже начали высаживать на Дальнем Востоке, в Иркутской области, Бурятии, Якутии, на Сахалине и Камчатке. В Приморье урожай составил 60 т с га, что в два раза больше, чем то, что давали прежние самые урожайные сорта.

Сейчас магаданские ученые работают над регистрацией еще шести, таких же хладоустойчивых сортов.