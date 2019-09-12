Хабаровским лесозаготовителям поручили содержать Мухенскую трассу

В Хабаровском крае лесозаготовители заключили договор с краевым управлением автомобильных дорог об оказании услуг по ремонту дороги «Подъезд к р.п. Мухен» на участке 31–83 км. Таким образом, компании, которые используют трассу, обяжут отвечать за ее содержание.

Документ закрепляет за каждым лесозаготовителем участок дороги, который они будут ремонтировать на безвозмездной основе, сообщает ИА AmurMedia. Контролировать ситуацию будет специальная правительственная комиссия.

Летом 2019 года жители поселка Сита района имени Лазо жаловались на состояние трассы, которая ведет к поселку Мухен. Полотно практически полностью разбили лесовозы, которые выполняли рейсы во время осадков.

В июне в Хабаровском крае были введены ограничения на движение грузовиков. Такая мера была принята из-за значительного разрушения дорожного полотна.