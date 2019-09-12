Пункт пропуска Амурзет в ЕАО закроют из-за праздника в Китае

В ЕАО 13 сентября не будет работать пункт пропуска через российско-китайскую границу «Амурзет». Это связано с тем, что в этот день в Китае отмечают праздник середины осени, сопредельный пункт Лобэй закроют.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе Биробиджанской таможни, пункт пропуска «Амурзет» вернется к обычному режиму работы 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю зафиксировали рост перевозок собак и кошек через пункт пропуска Нижнеленинское в ЕАО. Так, в апреле в КНР вывезли 80 питомцев. Это в 10 раз больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.