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Более 400 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре

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Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре 12 сентября составляет 829 см. В последние сутки рост не зафиксирован. Это данные Дальневосточного УГМС.

В результате паводка и прохождения тайфуна «Линлин» подтоплены 454 жилых дома и 947 приусадебных участков. В основном пострадали микрорайоны Малая Хапсоль, Силинский, Хорпинский, Мылки, Парковый, Победа и Менделеева, сообщает ИА AmurMedia.

В город продолжает прибывать техника для устранения последствий паводка. Пожарные насосные станции распределяют в наиболее сложные места. Городские службы ЖКХ и «Водоканала» расчищают ливневые и канализационные стоки от земли, травы, опавшей листы и наносного мусора. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Жители города получают адресную помощь.

Специалисты МЧС и Минобороны заготавливают мешки с песком. За прошедшие сутки подготовлено порядка 14 тыс. мешков, а всего с начала проведения работ — более 508 тыс.

В Комсомольске готовы принять пострадавших три пункта временного размещения, которые могут вместить 240 человек. В настоящий момент в них находятся 42 человека, 11 из них — дети.

Восемь спасательных групп круглосуточно дежурят в подтопленных районах и на дамбах. На случай возникновения нештатной ситуации на месте находятся спасатели, пожарные, специалисты территориальной подсистемы РСЧС, специализированные автомобили и плавсредства.

Кроме того, на подтопленном участке Хорпинского шоссе дежурит плавающее транспортное средство Амурского спасательного центра МЧС. За прошедшие сутки оно перевезло более 80 человек.

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