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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев потребует у Москвы компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа.

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По его словам, если транзит природного газа продолжится через Украину, то тарифы не будут пересмотрены и российской энергетической компании не придется компенсировать $11–14 млрд.

«Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — цитирует Витренко ТАСС.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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