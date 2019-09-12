Актера из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» нашли мертвым

Актер Джефф Фенхольт, который исполнил главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», найден мертвым в собственном доме.

Как сообщает портал TMZ, правоохранительные органы исключают «подозрительные» причины смерти. Отмечается, что в последнее время Фенхольт испытывал определенные проблемы со здоровьем.

Актер умер накануне 69-летия. Он прославился ролью в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера, который вышел в 1971 году. После этого журнал Time поместил его на обложку с терновым венцом на голове.

Фенхольт также был известен как защитник христианства. Актер признавал, что вера помогла ему избавиться от наркотической и алкогольной зависимости.

Позднее Фенхольт пытался сделать карьеру баптистского проповедника, но этому помешала его причастность к хэви-метал-группе Black Sabbath.

В 2018 году в возрасте 69 лет скончался американский продюсер Крейг Задан, который работал над рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда», завоевавшей 13 номинаций премии «Эмми».

Фильм по мотивам мюзикла был снят в 1973 году режиссером Норманом Джуисоном в Израиле — в тех местах, где происходили исторические события на заре христианской эры.