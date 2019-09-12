Двойника героя сериала «Во все тяжкие» объявили в розыск в США

В США полиция города Гейлсберга опубликовала в своем официальном аккаунте в Facebook фотографию мужчины, который находится в розыске. Преступник очень похож на главного героя сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта.

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