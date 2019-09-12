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Заслуженный артист РСФСР выступил с критикой творчества Шнурова

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Советский музыкант и композитор, заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и назвал его «нецензурщиной». Об этом артист заявил на пресс-конференции НСН.

По его словам, социализма нет уже четверть века и артисты могут исполнять что угодно, но у художника должна быть ответственность. Ярушин заявил, что именно Шнуров начал «всю эту нецензурщину» и отказался обсуждать его творчество.

Валерий Ярушин является одним из основателей ВИА «Ариэль» в 1970 году и бессменным руководителем его «золотого состава» до 1989 года. Кроме того, в своей сольной карьере он наиболее известен такими песнями, как «В краю магнолий», «Зимы и Весны», «Заповедные места» и другие.

В марте продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пожаловался в Следственный комитет на Шнурова. Поводом для недовольства стали слова музыканта о Москве, прозвучавшие в студии ток-шоу «Зенит», которое транслировалось на канале Z+. Исполнитель говорил о столице с применением нецензурной лексики и сравнил ее с женским половым органом (а Санкт-Петербург — с мужским).

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