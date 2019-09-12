Появилось видео торжественной встречи Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, победившего американца Дастина Порье в Абу-Даби, встретили лезгинкой в родном Дагестане. Об этом рассказал председатель правительства республики Артем Здунов.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе приземлился в аэропорту Махачкалы на частном самолете, выйдя из которого уделил внимание журналистам. Он рассказал, что был удивлен физической формой и приемами Порье, но многие его действия были для него ожидаемыми. Местные жители встречали Нурмагомедова как героя, пишет РЕН ТВ.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

Сейчас Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Его обходит лишь чемпион в полутяжелом весе, американец Джон Джонс.

Ранее Нурмагомедов побил рекорд певицы Ольги Бузовой по количеству подписчиков в русском сегменте Instagram. По состоянию на четверг, 12 сентября, число подписчиков Хабиба достигает 16,5 млн, а у Бузовой — 16,3 млн.