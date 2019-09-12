Власти Мексики закрыли ряд АЗС за отказ продавать бензин силовикам

Сотрудники прокуратуры закрыли девять автомобильных заправочных станций (АЗС) и приостановили работу еще трех в мексиканском штате Тамаулипас за отказ продавать бензин силовикам по приказу наркокартеля.

По предварительным данным, сотрудники автозаправок в городе Нуэво-Ларедо на границе с США в течение недели не отпускали топливо правоохранительным органам регионального и федерального уровня по приказу одного из преступных сообществ. Власти посчитали это дискриминацией к обслуживанию клиентов, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Televisa.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. За первые шесть месяцев текущего года в стране от насилия погибли более 17,6 тыс. человек. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, который стал рекордным по числу убийств.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности.