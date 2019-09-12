Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 4

Porsche 911 теперь можно заказать с базовым мотором и полноприводной трансмиссией. Речь идет о наддувном 6-цилиндровом агрегате с отдачей 385 л.с. и 450 Н·м. До 100 км/ч Carrera 4 в кузове купе разгоняется за 4,0 с, а с пакетом Sport Chrono — за 3,8 с, кабриолет на 0,2 медленнее.