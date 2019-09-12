Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 4
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 4
2019-09-12 01:06:54
2019-09-12 01:06:54
2019-09-12 01:06:54
2019-09-12 01:06:54
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Фото: Евгений Багдасаров
BMW показала изящный Concept 4, предвестника нового купе 4-Series. Первое, что бросается в глаза, — гигантская решетка радиатора, во всю высоту передней части. Кажется, самая большая решетка в истории марки. Дизайнеры, придумав такое украшение, держали в уме родстер BMW 328 тридцатых годов прошлого века
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Фото: Евгений Багдасаров
Независимая фирма Alpina занялась доработкой новых BMW 3-Series нового поколения G20, причем решила начать с универсала, у которого не будет заводской «заряженной» версии M3. Alpina B3 Touring AWD оснащена 3-литровым бензиновым мотором с отдачей 462 л.с. и 600 Нм, позволяющим разгоняться до 300 км в час.
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Фото: Евгений Багдасаров
Porsche 911 теперь можно заказать с базовым мотором и полноприводной трансмиссией. Речь идет о наддувном 6-цилиндровом агрегате с отдачей 385 л.с. и 450 Н·м. До 100 км/ч Carrera 4 в кузове купе разгоняется за 4,0 с, а с пакетом Sport Chrono — за 3,8 с, кабриолет на 0,2 медленнее.
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Фото: Евгений Багдасаров
Китайцы даже на стали писать название бренда Hongqi латиницей, франкфуртский стенд украшают иероглифы. Тем не менее, внимание публики решили привлечь гиперкаром S9. Заявленная мощность гибридной силовой установки 1400 л.с., а разгон до 100 км/ч должен занимать менее 2 секунд
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