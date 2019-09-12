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Представитель Якубовича объяснил появление телеведущего в инвалидном кресле

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Представитель Леонида Якубовича объяснил его появление в инвалидном кресле во время отдыха в Черногории. Очевидцы запечатлели 73-летнего телеведущего в аэропорту города Тиват.

«Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей», — рассказал помощник телеведущего Анатолий Борисович, передает РЕН ТВ.

Он пояснил, что было подозрение на перелом, так как колено сильно распухло. Рентген на месте сделать не удалось, поэтому было решено на всякий случай воспользовалась местным инвалидным креслом, чтобы довезти шоумена до выхода на посадку.

По словам Борисовича, после возвращении в Москву Якубовича осмотрели врачи. «Ночью тут же повезли, сделали рентген, там сильный ушиб просто», — сказал представитель телеведущего, отметив, что уже через 10 дней шоумена ждут съемки.

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