Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне

Семейство A5 модернизировали в том же ключе, что и A4, но внешне эти модели меньше — новые бамперы, решетка радиатора, форма фар, которые теперь светодиодные. «Механики» больше нет, а недорогие версии предлагаются только с передним приводом. Кабриолета в России скорее всего не будет