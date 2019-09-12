Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне
2019-09-12 00:07:57
2019-09-12 00:07:57
2019-09-12 00:07:57
2019-09-12 00:07:57
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Фото: Евгений Багдасаров
«Заряженный» универсал RS 6 Avant технически повторяет Audi RS 7 Sportback и, благодаря 600-сильному мотору разгоняется до 100 км/ч за те же 3,6 секунды. В России обе RS-модели появятся во втором квартале следующего года
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Фото: Евгений Багдасаров
Обновленный кроссовер Audi Q7 ждут уже в первом квартале 2020 года. Автомобиль немного изменился внешне, получил новую переднюю панель, больше опций и гибридную 48-вольтовую систему. У нас кроссовер будет доступен только с одним дизельным мотором объемом 3,0 л и мощностью 249 лошадиных сил
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Фото: Евгений Багдасаров
У новой Audi A4 полностью изменились почти все кузовные панели, а фирменная поясная грань прерывается в трех местах. Интерьер прежний, но центрального тоннеля исчезла шайба управления мультимедийной системой. В моторной линейке один бензиновый и два дизельных двигателя
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Фото: Евгений Багдасаров
«Заряженная» S4 в Европе предлагается с турбодизелем V6 мощностью 347 л.с., на других рынках доступен бензиновый силовой агрегат мощностью 54 лошадиных силы. У нас дебют S4 запланирован на вторую половину 2020 года
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Фото: Евгений Багдасаров
Семейство A5 модернизировали в том же ключе, что и A4, но внешне эти модели меньше — новые бамперы, решетка радиатора, форма фар, которые теперь светодиодные. «Механики» больше нет, а недорогие версии предлагаются только с передним приводом. Кабриолета в России скорее всего не будет
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Фото: Евгений Багдасаров
Еще одна потенциально интересная для России премьера — Q3 Sportback, купеобразная версия кроссовера Q3. У него задняя стойка с сильным наклоном, чуть более тесный задний ряд и тот же объем багажника — 530 литров. Базовое оснащение богаче.
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