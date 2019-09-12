Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне

Признаки наличия молекул водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b, находящейся в так называемой обитаемой зоне своей звезды, впервые обнаружили ученые.

Как говорится в статье журнала Nature Astronomy, открытие было сделано с помощью орбитальной обсерватории Hubble.

Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.

Это делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа James Webb, который заработает в 2021 году, и космической обсерватории ARIEL — она должна отправиться в космос в 2028 году.

Планету K2-18b открыли в 2015 году. Она является суперземлей, то есть обладает массой в диапазоне между Землей и Нептуном.

K2-18b находится в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва в 111 световых годах от Солнца, вокруг которого совершает один оборот за 33 дня.

Воду находили и на других планетах, но там температура была либо слишком низкой, либо слишком высокой для поддержания жизни.

11 августа израильские астрономы смогли найти две экзопланеты, которые также могут быть пригодны для жизни. Оба небесных тела близки по размеру к земному шару.

Они располагаются примерно в 12,5 световых лет от Земли у звезды Тигардена, которая классифицируется как красный карлик. Находки получили названия Teegarden b и Teegarden c.