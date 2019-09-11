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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР до 15 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте правительства РФ.

Также Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти представить предложения об исключении актов и обосновать их. Правовые акты предлагается выбрать из представленного перечня, также до 10 октября министрам предстоит проработать предложения по дополнению перечней.

Как уточняет «Газета.ру», акты утратят силу с 1 февраля 2020 года. Их аннулируют в рамках системы «регуляторной гильотины». Реформа затронет постановления и законы, которые были приняты в первые годы правления советской власти и действуют до сих пор.

В число прекращающих действовать актов Советского Союза входят, в частности, следующие: о семичасовом рабочем дне, об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота, об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети, об оплате труда на лесозаготовках.

В перечень актов РСФСР в числе прочих включены постановления об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением, о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ и другие.

«Эти нормативно-правовые акты настолько устарели, что они дублируются ведомственными инструкциями, подзаконными правовыми актами правительства, нормативными актами федерального уровня, межгосударственными соглашениями в рамках международного сотрудничества и существующими федеральными законами», — заявил юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, добавил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства.

«Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20 319 актов», — отметил руководитель аппарата.

Ранее в тот же день в эфире телеканала «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать более гибкий трудовой график и внести в законодательство соответствующие изменения.

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