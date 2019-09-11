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В Мексике увидели отсутствие угрозы введения пошлин со стороны США

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Переговоры с правительством Соединенных Штатов по вопросу нелегальной миграции прошли успешно, вопрос о введении Вашингтоном пошлин на товары из Мексики больше не стоит. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместе

«Американская сторона признала, что Мексика выполняет свои обязательства, так что риск введения односторонних пошлин на товары, которые производятся в Мексике и продаются в США, миновал», — цитирует политика в среду, 11 сентября, ТАСС.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам. Таким образом, по его словам, Вашингтон не будет вводить пошлины на мексиканские товары.

Американский лидер отметил, что Мехико «согласился принять решительные меры», которые позволят сократить поток нелегальных мигрантов. Так, латиноамериканское государство обязалось разместить Национальную гвардию по территории всей страны.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.

В частности, одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

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