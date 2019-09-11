Более 30% автобусного парка обновили в Липецке

За три года в Липецке на маршруты вышли 205 новых автобусов. Как рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов, удалось обновить более 30% парка. Сначала из бюджетов разных уровней по госпрограмме компенсировалось 15% стоимости каждого автобуса, в этом году это число выросло до 20%.

Предпочтение отдается автобусам с экологическим классом «Евро-5», которых до 2017 года в Липецке не было. Теперь доля в городском парке общественного транспорта составляет уже 34%, отмечает Lipetskmedia. В 2019 году в столице региона было приобретено 74 единицы техники. Суммы контрактов на эти цели составляют около 1,7 млрд рублей.

Всего в Липецкой области насчитывается более 1,2 тыс. единиц техники. Средний возраст автобусов составляет 12,8 года. Большинство автобусов уже имеют сверхнормативный срок эксплуатации.